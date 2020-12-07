Fatih'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Fatih'te drone destekli trafik denetimi
07.12.2020 16:51
FATİH'te polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı.
FATİH'te polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan denetimde kemer takmadığı ve telefonla konuştuğu tespit edilen iki sürücüye ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler yerdeki ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde drone yardımıyla telefonla konuştuğu tespit edilen ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen iki sürücüye ceza kesildi. Telefonla konuşurken drone ile tespit edilen sürücü, "Dalgınlığıma geldi. Cezamızı ödeyeceğiz, güzel bir uygulama" diye konuşurken, emniyet kemerini takmayan sürücü ise "kemeriniz yok mu" sorusuna "var" diyerek arkasından geçirdiği kemerini göstererek yanıt verdi. Denetimlerin İstanbul genelinde süreceği öğrenildi.
- İstanbul
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