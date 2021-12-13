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Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü

13.12.2021 22:32

Fatih'te bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Saman Adaları Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki gecekondu ve 5 katlı binaya daha sıçradı. Burada yaşayanlar tahliye edilirken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te gecekonduda çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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