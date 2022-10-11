Son dakika haberleri! Fatih'te gençlerin kemerli kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fatih'te gençlerin kemerli kavgası kamerada

11.10.2022 12:08

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih'te gençlerin kemerli kavgası kamerada İstanbul Fatih'te iki genç ile yabancı uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Fatih'te gençlerin kemerli kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te iki genç ile yabancı uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Gençler, yabancı uyruklu kişiye kemerle saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah erken saatlerinde Fatih Aksaray Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. İddialara göre, İki genç ile yabancı uyruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Gençler bellerinden çıkardıkları kemerlerle saldırırken yabancı uyruklu kişi yumruk atarak karşılık verdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden son buldu.

Kemerli kavga bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, gençlerin kemerle saldırdığı anlar görülüyor. Daha sonra çevredekiler araya giriyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Fatih'te gençlerin kemerli kavgası kamerada - Son Dakika

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