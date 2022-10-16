Son dakika haberleri! Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

16.10.2022 09:45

Son dakika haber... - Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

- Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili şüpheli şahısların yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayıp incelemek üzere Emniyet'e götürüldü. Polis ekiplerinin olaya karışan kişi yada kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

Silivrikapı, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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