İstanbul Fatih'te bir şahıs, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te bir şahıs, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti

25.10.2022 13:51

İstanbul Fatih'te bir şahıs, sokak ortasında eşini silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da 34 yaşındaki Emine C., kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kişi bir araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, ağır yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emine C.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerini gerçekleştirerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çevredeki kişiler, silahlı saldırganın öldürülen kadının eşi Levent C. olduğunu ifade etti. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Fatih'te bir şahıs, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti - Son Dakika

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