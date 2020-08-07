Son dakika haberleri... FATİH'TE KADINI ÖLDÜRDÜ, POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU
Son dakika haberlerine göre Fatih'te tartıştığı kadını öldüren kişi teslim oldu.
Fatih
'te tartıştığı kadını öldüren kişi teslim oldu.
Olay, dün 15.20 sıralarında Aksaray Mahallesi Küçüklanka Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacikistan Uyruklu Makhfırat Ashurova (41) adlı kadın ile evine gelen Selamettin Ç.(57) arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Selamettin Ç. tabanca ile Tacikistan Uyruklu Makhfırat Ashurova'yı öldürdü. Olayın ardından Selamettin Ç. polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine giden Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplere teslim olan Selamettin Ç. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hayatını kaybeden Makhfırat Ashurova'nın cesedi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şubeye getirilen şüphelinin ifadesinde, yıllardır arkadaş olarak görüştüğü Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova'nın kendisini tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiğini söylediği belirtildi. Cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:33
Kaynak: DHA
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