Son dakika haberi... Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

15.10.2022 00:44

Son dakika gündem haberi... İstanbul Fatih'te hidrolik vinçli kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te hidrolik vinçli kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi Beyazıt istikameti Laleli tramvay durağı civarında elektrikli bisiklet kullanan bir kişi, 34 FE 3697 plakalı hidrolik vinçli kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, vinç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Ordu Caddesi, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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