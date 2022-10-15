İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Ordu Caddesi, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Fatih'te kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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