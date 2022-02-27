Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın

27.02.2022 10:36

Son dakika haberler: Fatih'te korkutan yangın Alevlerin yükseldiği yangından 2 kişi kurtarıldı Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te korkutan yangın

Alevlerin yükseldiği yangından 2 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın esnasında dairede bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi Velet Çelebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Yangın esnasında daire içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, polis ekipleri tarafından sokağa güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangından kurtarılan 2 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın
Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın
Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın

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İtfaiye, Yangın, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fatih'te korkutan yangın - Son Dakika


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