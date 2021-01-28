Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Külhanı Sokak'taki 2 katlı marangoz atölyesinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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