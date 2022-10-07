Son dakika haber! Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

07.10.2022 05:16

Son dakika haberlerine göre Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Çelebi Hamamı Sokak'taki 4 katlı binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çelebi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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