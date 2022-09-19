Son dakika haberleri! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAŞAKŞEHİR'E MAĞARALARDA OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberleri! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAŞAKŞEHİR'E MAĞARALARDA OPERASYON

19.09.2022 14:30
Son dakika haberleri! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAŞAKŞEHİR'E MAĞARALARDA OPERASYON

Son dakika haberi... Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi.

İSTANBUL DHA - Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi.

Fatih'te G.G. ve yanındaki bir kişi, kimlik soran polise silahlı saldırıda bulundu. İki polis yaralanırken polis, kaçan saldırganları yakalamak için operasyonlar düzenliyor. Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Başakşehir, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAŞAKŞEHİR'E MAĞARALARDA OPERASYON - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAŞAKŞEHİR'E MAĞARALARDA OPERASYON - Son Dakika
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