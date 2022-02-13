Üye Girişi
Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada

13.02.2022 14:23

Son dakika haber: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada Fatih'te devlet hastanesinde, bir hastanın kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye, canının yandığı iddiasıyla el kaldırması üzerine çıkan olayda, hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada

İSTANBUL - Fatih'te devlet hastanesinde, bir hastanın kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye, canının yandığı iddiasıyla el kaldırması üzerine çıkan olayda, hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olay, dün Fatih'te bir devlet hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye, canının yandığını iddia ederek el kaldırdı. Hastane çalışanları, M.A.'nın hemşireye el kaldırması üzerine olaya müdahale etti. M.A.'nın yanında L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları, olaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılara saldıran şüpheliler, bunun yanı sıra hastanenin acil girişinde bulunan camı kırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada
Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada
Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada

YORUMLAR
500

Saldırı, Arbede, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı... Yaşanan arbede kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement