Son dakika haberleri: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist hayatını kaybetti

12.04.2022 13:41
Son dakika haberleri: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu.

İstanbul Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu. Kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybederken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana geldi. İddialara göre, silahlı bir şüpheli sokağın köşesinde husumetli olduğu kişinin geçmesini bekledi. Husumetlisini gören şüpheli belindeki silahı çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan adam da yanındaki silahla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada iki şüpheli de yaralanmadı.

İranlı turist kadın vuruldu

Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadın, silahlı çatışmada ateşlenen merminin hedefi oldu. Göğsüne mermi isabet eden kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Vurulan kadınının gelini sinir krizi geçirerek yardım çığlıkları attı. Eşini yerde gören kocası da çaresizce çevredekilerden yardım istedi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin peşinde

Polis ekipleri konuyla ilgili olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çatışma anı kamerada

Silahlı çatışma ve kadının vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı şüphelinin husumetli olduğu kişinin peşine takılması görülüyor. Daha sonra silahlı saldırıya uğrayan kişi ateş ederek karşılık veriyor. O esnada oteline doğru yürüyen İranlı kadın vurularak yere düşüyor. Kadının yakınları sinir krizi geçiriyor.

"Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş"

Yaşanan olayı anlatan esnaf Halil Akuran,"Cumartesi akşamı üç tane İran uyruklu turist aşağıdaki otellerine gidiyordu. O esnada iki tane grup arasında çatışma vardı. Silahtan çıkan mermi kadının göğsüne isabet etmiş. Kadın oraya yığılıp hayatını kaybetmiş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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silahlı çatışma, İstanbul, turist, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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