Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

04.07.2022 15:55

Son dakika haberlerine göre FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Görgü tanığı Mehmet Karakurt "Araçlarını park etmişlerdi. Park yüzünden bir tartışma oldu. Sonra gittiler, birkaç saat sonra geldiler. 3 kişi yaralandı. Biri ağır yaralıydı. Üçü de iş sahibi ve akraba. Çantacılık yapıyorlar. Başta kavga edenler 2 kişiydi. Sonra karşı taraf 5 kişi geldi." dediBaşka bir görgü tanığı ise "Park kavgası ettiler. Sonra buradan ayrıldılar. 'biz size ne yapacağımızı biliyoruz' dediler. Silahla gelip birbirlerine sıktılar. 3 kişi yaralandı. Biri ağırdı." dedi

Öte yandan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavga eden grup arasında bir kişi silahla ateş ederek uzaklaşıyor.

- İstanbul
YORUMLAR
500
SİTEDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA SİTEDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:52:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | FATİH'TEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement