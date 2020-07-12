Son dakika haberleri: Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu

Son dakika haberleri... Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu

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İSTANBUL - Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, bebeğe sahip çıkarak hastaneye kaldırdı.

Olay dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vatandaşlar Fatih Turgut Özal Millet Caddesinde surların bulunduğu bölgede puset içerisinde bir bebek buldu. Bebeğin terk edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeğe sahip çekti. Ekipler, bebeği sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırırken olaya ilişkin incelme başlattı.

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika
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Son Dakika

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