Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA ÇÖKME - Son Dakika

Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA ÇÖKME

Gelen son dakika haberine göre Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi.

Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi.

Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde tarihi surların bir bölümü gece saatlerinde çöktü. Surlardan kopan parçalarının bir bölümü yola düşerken, surun bir kısmı da arka kısımdaki yeşil alana savruldu. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan sur ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Caddenin kapalı olan bölümünde ekipler gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... FATİH'TE TARİHİ SURLARDA ÇÖKME - Son Dakika
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