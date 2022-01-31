Fatih'te tekme tokat yol kavgası kamerada - Son Dakika

FATİH'te, trafikte yol verme tartışmasına giren iki kişinin tekme tokat kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte iki sürücü yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler, tekmek tokat kavgaya tutuştu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerden biri yerdeyken diğer sürücünün tekme ve yumruk attığı görülüyor. Kavga eden sürücüleri, çevredekiler ayırıyor.