Fatih'te toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi - Son Dakika

FATİH'te polis ekipleri koronavirüs tedbileri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde ayakta fazla yolcu alan bir otobüs ve minibüs şoförüne para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, Beykoz, Şişli, Eyüp, Avcılar ve Maltepe ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.Fatih'te yapılan denetimde ise durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayarak ayakta fazla yolcu alan İETT ve minibüs şoförüne cezai işlem uygulanarak ayrı ayrı 3 bin 108'şer lira para cezası kesildi.

" İŞ SAATİ OLDUĞU İÇİN MECBUR KALDIK, BU KADAR YOLCU ALDIĞIMDAN HABERİM YOKTU"

Denetime takılan İETT şoförü Menderes Korkmaz, "İş saati olduğu için mecbur kaldık, bu kadar yolcu aldığımdan haberim yoktu. Genellikle yağmur yağıyor işe geç kaldık diyerek zorla biniyorlar, onlar da haklı. Ben de bu kadar yolcu aldığımı fark etmedim, tahmin de etmemiştim. İş saati biraz yoğunluk oluyor. Gelen arabalar dolu geçtiği için onlar da binmek istiyorlar. Aslında fazla yolcu yoktu ama kurallara göre fazlaymış. Kurallara uyuyordum ama yağmurdan dolayı böyle oldu" dedi.

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