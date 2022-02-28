Son dakika haberleri... FATİH'TE UYGUR TÜRK'ÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ; 7 SANIĞA HAPİS CEZASI - Son Dakika

FATİH'te 2019 yılında otele ait kafede oturan Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, 7 sanığa hapis cezası verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Samer Barghouth getirildi. Tutuklu sanıklar Abdullah Enver, Hüseyin Ahmetaliyev, Esad Elhatib SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Ali El Hac Ali, Normakhamat Ariphonov ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, HTŞ/FEC/ENC isimli yapılanmanın öncesinde Türkiye'de silahlı eylemi bulunmasa da, taban kazanma ve eleman temini faaliyetlerini sosyal medya aracılığıyla devam ettirdiği kaydedildi. Örgütün, El-Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütleriyle geçmişte yakın ilişkilerinin bulunduğunun anlatıldığı mütalaada, bu nedenle terör örgütü olarak kabul edildiği aktarıldı. Sanıkların üyesi olduğu Tevhid Vel Cihad Ketibesi/Abu Salah Grubu olarak bilinen grubun Özbekistan ve Kırgızistan vatandaşlarından oluştuğunun belirtildiği mütalaada, Tahrir El-Şam veya Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) adlı örgüt adına Suriye'nin İdlib bölgesinde faaliyet gösterdiği kaydedildi. Sanıklar Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver'in HTŞ üyesi olduklarını savunmalarında söylediklerinin anlatıldığı mütalaada, tüm sanıkların maktul Saimati Aierken ile önceden tanışıklıklarının bulunmadığı belirtildi.Mütalaada, sanık Abdullah Enver'in cinayetten 45 gün önce örgütün idaresi işlerinden sorumlu olan Adem isimli kişiden İdlib'te bulundukları sırada Aierken'i 'Müslüman değil kafir, katli vacip' denilerek öldürme emri aldığı ve İstanbul'da diğer sanık Hüseyin Ahmetaliyev ile buluşmaları konusunda talimatlandırıldığı belirtildi. Mütalaada, Adem isimli kişinin Enver'e bin 500 dolar para verdiğini, cinayetten sonra da 50 biner olmak üzere toplamda 100 bin dolar parayı sanıklara vereceğini söylediği kaydedildi. Maktulü, Fatih'teki otelin bahçesinde gören sanık Abdullah Enver'in susturucu bulunan silahı ile iki metre yakınına yaklaşarak öldürme kastı ile çok sayıda ateş ettiği ve arabada kendisini bekleyen Hüseyin Ahmetaliyev'in yanına giderek olay yerinden uzaklaştıkları aktarıldı. Diğer sanıkların eylemleri hakkında da bilgi verilen mütalaada, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

"CİNAYETTEN HABERİM YOKTU"Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Ahmetaliyev, "Benim Abdullah'ın adam vuracağından haberim yoktu. Paramı alacağım diye gitti. Cinayetten haberim yoktu. Ben Arapça bildiğim için tercümanlık yaptım sadece. Bu olaydan dolayı çok pişmanım tahliyemi talep ediyorum" dedi.Tutuklu sanık Samir Barghouth ise cinayette ilgili bilgisi olmadığını söyleyerek "Şoförlerin olduğu bir Whatsapp grubu var. Orada taksi ayarlamak ve komisyon almak için böyle bir şey yaptım. Diğer sanıkları hayatımda görmedim. Sadece taksi için telefonda görüştüm" diye konuştu. Diğer sanıklar da tahliye ve beraatlarını talep ettiler.

7 SANIĞA HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, sanıklar Esad Elhatib, Ali Isbeh, Ali El Hac Ali ve Normakhat Ariphonov'un "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Tasarlayarak öldürme" suçlarını işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi. Heyet, sanıklar Esad Elhatib ve Ali El Hac Ali'yi "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Normakhat Ariphonov'u "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.Heyet, sanıklar Abdullah Enver, Hüseyin Ahmetaliyev ve Samer Barghouth'u "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Abdullah Enver ile Hüseyin Ahmetaliyev'i "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, Samer Barghouth'u ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar Abdullah Enver ile Hüseyin Ahmetaliyev'i "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan bin 500'er TL adli para cezasına çarptırdı.Mahkeme sanıklar Abdullah Enver, Hüseyin Ahmetaliyev ve Samer Barghout'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet tutuksuz sanıklar Esad Elhatib, Ali Isbeh, Ali El Hac Ali ve Normakhat Ariphonov'un hakkındaki yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 sanık hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek", "Tasarlayarak Adam Öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.