Son dakika haberleri! Fatih'te uyuşturucu imalathanesine baskın - Son Dakika

Fatih'te polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu imalatında kullanılan 28 kilogram sıvı madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Adrese baskın yapan ekipler yaptıkları aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 28 kilogram sıvı madde ele, 200 gram metamfetamin, uyuşturucu damıtımında kullanılan tüpler, 3 ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirdi.

Çalışmalarını sürdüren polis uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen Irak uyruklu Muhammed H. (42) isimli şüpheliyi de aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL