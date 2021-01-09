Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

09.01.2021 11:55
Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Kumkapı'da "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Kadırga Liman Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçan Zafer Ç.'yi yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1375 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Zafer Ç. tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar         
09:47
Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp         
09:23
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 12:11:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei