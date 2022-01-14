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Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ

14.01.2022 13:25

Son dakika habere göre FATİH'te 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.

FATİH'te 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri kullanılmayan eşyaları ateşe verirken, kömürlükte yangın çıktı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın sırasında binada oturan yabancı uyruklu bir kişi de pencereden sarkarak bir süre tutundu. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Fatih Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami Sokak'taki 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında dün saat 23.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri kömürlükteki kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Yangın çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken binayı duman kapladı. Yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada bulunan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekipleri ile çevredekiler tarafından binadan çıkarıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu sırada yabancı uyruklu bir bina sakini de yangın nedeniyle panik yaparak üçüncü kat penceresinden sarktı. Sarkan kişiyi gören mahalle sakinleri battaniye açtı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bir arkadaşı ise bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

KAÇAN KİŞİLER ARANIYOR

Mahalle sakini Serhat Bulut, "Binanın kömürlüğünde yabancı uyruklular kendi aralarında kavga etmişler. Kavga sonucunda birisi kömürlüğü ateşe verdi. Binanın içini komple duman kapladı. Biz de hemen komşularımızı dışarı çıkardık. Yan otoparktan bir ses geldi hemen koştuk. Binanın dördüncü katında havalandırma vardı. Yangının verdiği panik ile yabancı uyruklu bir vatandaş kendini aşağı attı. Ayaklarında ve belinde kırıklar olduğunu söyledi ekipler, götürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ
Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ

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İtfaiye, Yangın, kavga, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! FATİH'TE YANGINDA CAN PAZARI... DAKİKALARCA TUTUNDU, MAHALLE SAKİNLERİNİN AÇTIĞI BATTANİYEYE DÜŞTÜ - Son Dakika
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