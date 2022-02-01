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FATİH'TEKİ KONVOYDA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

FATİH'TEKİ KONVOYDA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

01.02.2022 17:36

FATİH'te, bir kişi yapılan konvoyda aracın camından tabancayla ateş ettiği sırada bekçilere suçüstü yakalandı.

FATİH'te, bir kişi yapılan konvoyda aracın camından tabancayla ateş ettiği sırada bekçilere suçüstü yakalandı. O anlar konvoya katılan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ocak Cumartesi günü 21.10 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde düzenlenen konvoya katılan E.A. (24) camından sarktığı araçtan tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Tabancayla ateş etmeye devam eden kişi Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilere suçüstü yakalandı. Araçtan indirilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın kullandığı el konulan tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. E.A.'nın ateş ettiği anlar ise konvoydaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'TEKİ KONVOYDA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

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Kocamustafapaşa, Silivrikapı, Cumartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ KONVOYDA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TEKİ KONVOYDA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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