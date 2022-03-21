Fatihte 2 katlı binada yangın - Son Dakika

FATİH'te 2 katlı yarı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 2. kattaki dairede hasar oluştu.

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Topçu Eminbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan 2 katlı yarı ahşap binada saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 20 dakikalık çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2. kattaki dairede hasar oluştu.Mahalle sakinlerinden Hüseyin Aktuğ, "Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmıyordu. Ne zaman tinerciler kalmaya başladı. Burası devamlı yanıyor. Sahibi geldi. Muhtara gittiler. Yangın başladığında içeriden 4 tane adam kaçmış" dedi.