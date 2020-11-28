Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi

28.11.2020 10:16
Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi kiracısı olup yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapanıp servis yapmayan işyerlerinden açılıncaya kadar kira alınmayacağını yapılan meclis toplantısında açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi kiracısı olup yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapanıp servis yapmayan işyerlerinden açılıncaya kadar kira alınmayacağını yapılan meclis toplantısında açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın Üçüncü Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Mecliste, Koronavirüs'e karşı verilen ulusal mücadelede İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeler doğrultusunda alınan yeni tedbirler sonucunda kapanan ve Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı restoran, lokanta, kafeteryalardan paket servis yapamayanların tespit edilerek tekrar açılana kadar kiralarının alınmaması görüşüldü. Gündem dışı görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi. Madde hakkında konuşan Fatma Şahin, pandemi sürecinde özellikle küçük esnafın zor durumda kaldıklarını, siftah etmeden günü tamamlayanların olduğunu aktararak, destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

"Şehri pandemiden en az zararla nasıl çıkaracağız bunu düşünüyoruz"

Başkanı Şahin, mecliste yaptığı konuşmada bu sene içinde pandemide yapılanları anlatarak, "Küresel bir sorunla karşı karşıyayız ve ulusal büyük bir mücadele var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bütün belediye başkanlarımız ve sayın valimizin başkanlığında pandemi kurulunda aktif bir şekilde çalıştık. En büyük yapılması gereken şeyin koordinasyon olduğunu, iş birliği ve güç birliği olduğunu gördük. Zaman yönetimi çok önemli ama olağanüstü bir durumda acil eylem planı yaptık. İnsan kaynağını doğru ve çok esnek bir şekilde bu süreci yönetmemiz, şehri dirençli hale dönüştürmemiz gerekiyordu. Bu zor dönemde sosyal destek projelerini daha yararlı hale getirebiliyorsunuz o yüzden bir taraftan da işsizliğin artma ihtimaline karşı bir kariyer merkezi kurarak belediye bünyesinde alamadığımız arkadaşlarımızı nereye yerleştireceğiz onlarla ilgili süreci nasıl yöneteceğiz, güçlü bir şekilde yapmaya çalıştık. Bu şehir nasıl daha dirençli olacak nasıl sağlıklı olacak nasıl akıllı olacak bilgi ekonomisinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini biliyoruz ve şehrimizi bir taraftan pandemiden en az zararla nasıl çıkaracağız bunu düşünmemiz gerekiyor. Yeşil ekonomi için de çalışıyoruz. Bu yüzden her hafta ağaç dikiyoruz. Bu bir tercih değil bir zorunluluk. Havayı, toprağı ve suyu koruyacak yeşil ekonominin altyapısını oluşturacak çalışmayı uluslararası karşılığına göre yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi
Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi
Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor "Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı 2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı         
10:25
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu         
09:37
Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı         
09:21
Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti         
09:14
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor         
08:26
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei