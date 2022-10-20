Son dakika 3. sayfa: 'Fatura' kavgasının cinayetinin zanlısı hakim karşısında - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: 'Fatura' kavgasının cinayetinin zanlısı hakim karşısında

20.10.2022 15:31

Son dakika haberler: 'Fatura' kavgasının cinayetinin zanlısı hakim karşısında Konya'da su faturası nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan ev sahibi hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ilk kez hakim karşısına çıktı.

'Fatura' kavgasının cinayetinin zanlısı hakim karşısında

KONYA - Konya'da su faturası nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan ev sahibi hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı müstakil evin 1. katında oturan Hüseyin M. (31), faturaları ödemediği iddiasıyla evinden getirdiği tüfekle kiracısı Mevlüt Kapanı vurarak öldürdü, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali G.'yi ise parmağından yaraladı. Cinayet şüphelisi Hüseyin M., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin M. ile taraf yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Hüseyin M, "Medyada hakkımda haberler çıktı ama ben 13 lira için adam öldürmedim. Daha önceki günlerde de maktul, aramızdaki tartışma nedeniyle bana küfürler etmişti. Olay günü öldürme amacıyla hareket etmedim. Öldürme niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

"Kimse yaklaşmasın hepinizi vururum"

Olayda hayatını kaybeden Mevlüt Kapan'ın eşi Havva Nur Kapan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Oturdukları eve bir yıl önce taşındıklarını belirten Havva Nur Kapan, "Olaydan 2 gün önce eşim ve sanık su faturası için konuştular ama aralarında küfürleşme olmadı. Olsa mutlaka duyardım. Pazartesi günü ise eşim eve geldikten sonra arkadaşı geldi. 10 dakika sonra bir el silah sesi geldi, hemen ardından 2 el daha silah sesi gelince ben de dışarı çıktım. Eşimin yaralandığını görünce koşarak yanına gittim. Eşim kucağımda yatarken bana 'hakkını helal et' dedi. Hüseyin, yardım etmeye çalışanlara ise tüfeğini doğrultup 'Kimse yaklaşmasın hepinizi vururum" diye konuştu.

Olayda yaralanan ve sanıktan şikayetçi olan Mehmet Ali G., "Olaya tanık oldum. Sanık, maktul Mevlüt'ü vurduktan sonra etrafına gelenleri yaklaştırmadı ve 'Ölsün burada' dedi. Ardından bana da ateş etti" ifadelerini kullandı.

"Takım elbise giyip gelmişsin ama saygısızlık yapıyorsun"

Duruşmada tanık olarak dinlenen, E.A. da sanık Hüseyin M.'nin Mevlüt Kapan'a ateş ettikten sonra, Mevlüt Kapan'a yardım için gitmeye çalışanları 'Bırakın ölsün' diyerek evin bahçesine sokmadığını öne sürdü.

Sanık bu ifade üzerine kendisine söz verilmeden "Yalan söylüyor" savunmasını yapması üzerine mahkeme başkanı sanığa "Takım elbise giyip gelmişsin ama saygısızlık yapıyorsun. Saygılı olacaksın ve konuşurken izin isteyeceksin" diyerek tepki gösterdi. Sanık Hüseyin M., ise mahkeme başkanı ve heyetinden özür diledi.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık Hüseyin M.'nin maktul Mevlüt Kapan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, katılan Mehmet Ali G'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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su faturası, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 'Fatura' kavgasının cinayetinin zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

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