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Son dakika haberleri | Feci kaza kamerada: Sebep olduğu kazada arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Feci kaza kamerada: Sebep olduğu kazada arkasına bile bakmadan kaçtı

16.11.2021 00:57
Son dakika haberleri | Feci kaza kamerada: Sebep olduğu kazada arkasına bile bakmadan kaçtı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonuyla manevra yapılan araç, takla atarak orta refüje çarptı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonuyla manevra yapılan araç, takla atarak orta refüje çarptı. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaşırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.T., 34 EHJ 441 plakalı aracı ile İstanbul'dan Tekirdağ'a doğru seyir halindeyken 34 ZUP 64 plakalı aracın yan yoldan D-110 Karayoluna çıkması sonucu araca çarpmamak için yolun orta bölümünde bulunan kaldırıma çarparak takla attı. Feci kazada araçta bulunan sürücü S.T. ve araçta yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye sevk etti. Olay yerinde araştırmalarını yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olay yerinden kaçan 34 ZUP 64 plakalı aracın peşine düştü. Yapılan kamera ve PTS kaydı incelemesi neticesinde araç sürücüsü M.Ö. tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Feci kaza kamerada: Sebep olduğu kazada arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Feci kaza kamerada: Sebep olduğu kazada arkasına bile bakmadan kaçtı - Son Dakika
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