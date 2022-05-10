Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika
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Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu

10.05.2022 16:46

Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu - Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana...

Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu

- Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

- Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KIRKLARELİ - Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. idaresindeki 34 BLU 995 plakalı otomobil, Muratlı-Büyükarıştıran karayolu üzerinde bir sanayi kuruluşuna dönmek isterken Ercan F. yönetimindeki 59 AFL 663 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan Mehmet Ş., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ercan F. ve araçlardaki yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu
Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarpmasıyla hurda yığınına dönen otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika


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