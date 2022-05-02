Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı

02.05.2022 17:08
Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Malatya'da kontrolde çıkan aracın takla atması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazada araç sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Malatya'da kontrolde çıkan aracın takla atması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazada araç sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Kaza, 13.00 sularında Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Burak Fırat (29) idaresindeki 44 ADD 463 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak takla attı. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Burak Fırat'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını belirledi. - MALATYA

Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı
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Malatya, Tragger, Fırat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı - Son Dakika


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