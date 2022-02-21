Son dakika: Dehşete düşüren kaza kamerada... Arkadaşları kılpayı kurtuldu o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı - Son Dakika

Dehşete düşüren kaza kamerada... Arkadaşları kılpayı kurtuldu o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

Otomobilin duran araca arkadan çarptığı kaza anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir araçtakilerin yol kenarında indiği sırada arkadan gelen araç duran arabaya arkadan çarptı. Kazada bazıları kıl payı kurtulurken, bir kişi ise metrelerce havaya uçarak yaralandı. Yaşanan feci kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Albatros Sahil yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araç yol kenarında kısa süreli bekleme yaparak araçtakileri indirdiği sırada hızla gelen otomobil duramayarak araca arkadan çarptı. Sürücünün kontrolünden çıkarak hızla gelen otomobili son anda fark eden bazıları kıl payı ölümden kurtulurken, yanlarında bulunan bir kişi ise otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçup yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Otomobilin vatandaşların arasına daldığı anlar kamerada

Büyükçekmece'de yaşanan feci kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, bir araçtan vatandaşların indiği sırada arkadan gelen başka bir otomobilin önce park halindeki araca daha sonrada vatandaşların arasına daldığı görülüyor.