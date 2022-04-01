Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

01.04.2022 08:52
Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu şahıs yanarak can verdi. Aynı binada oturan ve çıkan yangından etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen şahsın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç-İHA)

YORUMLAR
500
Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu

İtfaiye, Kayseri, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
07:50 Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi
07:49 Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 08:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement