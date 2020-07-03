Son dakika haberleri! Fed, 2021 toplantı takvimini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2021 yılına ilişkin toplantı takvimini açıkladı.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, gelecek sene gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi gelecek sene de 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 26-27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.