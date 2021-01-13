Son dakika haberleri: Fed: Ekonomik faaliyet hafif şekilde arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fed: Ekonomik faaliyet hafif şekilde arttı

13.01.2021 23:43
Son dakika haberleri: Fed: Ekonomik faaliyet hafif şekilde arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin son dönemde hafif şekilde arttığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilişkin beklentinin bu yılki büyümeye yönelik iyimserliği desteklediğini ancak vaka sayısındaki artışın söz konusu iyimserliği azalttığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin son dönemde hafif şekilde arttığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilişkin beklentinin bu yılki büyümeye yönelik iyimserliği desteklediğini ancak vaka sayısındaki artışın söz konusu iyimserliği azalttığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ocak 2021 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bir önceki Bej Kitap raporunun yayımlandığı Aralık 2020'den bu yana çoğu Fed şubesinin ekonomik faaliyetin hafif şekilde arttığını bildirdiği ifade edildi.

Artan vakalar iyimserliği azaltıyor

Raporda, tüketici harcamalarına ilişkin raporlamaların karışık bir seyir izlediği belirtilerek bazı şubelerin Kovid-19 vakalarındaki artış ve önlemlerin sıkılaşması nedeniyle perakende satış, eğlence ile konaklama hizmetlerine olan talebin azaldığını bildirdiği kaydedildi.

Geçen ay tatil sezonunda çevrim içi satışların yoğunlaştığına işaret edilen raporda, otomobil satışlarının bir miktar zayıfladığı, enerji sektöründeki faaliyetin ise salgının başlangıcından bu yana ilk kez arttığı ifade edildi.

Raporda, tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen neredeyse tüm bölgelerde üretim faaliyetlerinin toparlanmaya devam ettiği bildirildi.

Fed'in raporunda, "Kovid-19 aşılarına ilişkin beklenti, 2021'deki büyüme için iyimserliği desteklese de bu iyimserlik, virüsün son zamanlarda yeniden canlanması ve kısa vadeli iş koşulları üzerindeki etkilerine dair endişelerle hafifledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Eğlence ve konaklama sektörlerinde işten çıkarmalar yeniden başladı

Bölgelerin çoğunun yavaş da olsa istihdamın arttığını bildirdiğine işaret edilen raporda, artan sayıda bölgenin ise önceki raporlama dönemine kıyasla istihdam seviyelerinde düşüş yaşadığı aktarıldı.

Raporda, iş gücü talebinin imalat, inşaat ve ulaştırma sektörlerinde güçlü olduğu vurgulanarak bazı işverenlerin özellikle başlangıç seviyesi ve saha pozisyonları için nitelikli işçi bulmakta zorlandıklarına, personel eksikliği yaşadığına işaret edildi.

İş alımlarında yaşanan zorluğun Kovid-19 vakalarının artmasıyla bazı bölgelerde daha da kötüleştiği aktarılan raporda, önlemlerin sıkılaşmasıyla eğlence ve konaklama sektörlerindeki işten çıkarmaların yeniden başladığı kaydedildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesince (FOMC) dikkate alınıyor.

FOMC'nin gelecek toplantısının 26-27 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kitap, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Fed: Ekonomik faaliyet hafif şekilde arttı - Son Dakika Ekonomi


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