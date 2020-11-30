Son dakika haberleri | Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart'a kadar uzattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart'a kadar uzattı

30.11.2020 18:23
Son dakika haberleri | Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart'a kadar uzattı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'ye kadar uzattığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'ye kadar uzattığını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021'in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fed'in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mart, Kredi, Fed, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart'a kadar uzattı - Son Dakika


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