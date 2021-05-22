Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı

22.05.2021 15:50

Son dakika haber: Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı Omuriliğindeki tümör başarılı operasyonla alınan hasta sağlığına kavuşarak hastaneden de yürüyerek ayrıldı Kahramanmaraş'ta boynundan aşağı ayaklarına kadar hareket ettiremeyen bir vatandaş, felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı

Omuriliğindeki tümör başarılı operasyonla alınan hasta sağlığına kavuşarak hastaneden de yürüyerek ayrıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta boynundan aşağı ayaklarına kadar hareket ettiremeyen bir vatandaş, felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Ardahan (60), uzun yıllar boyun ve bel ağrıları bir anda artarak hastaneye kaldırıldı. Çeşitli hastanelerdeki tetkiklerin arından teşhisi konulan Ardahan, ambulans ile Özel Sular Akademi Hastanesi'ne getirildi. Burada Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. İdris Altun'un 4 saat süren ameliyatının ardından, omurilikteki tümör alınarak platin yerine omurgada kayma olmaması için özel bir madde ile bağlanarak ameliyatı tamamlandı.

Bu tür ameliyatlarda kemiklerin çıkarılıp arka taraflara platinler konulduğunu ve kitlenin çıkarıldığını ifade eden Doç. Dr. İdris Altun, "Hastamız bize omurgasında tümör olduğu ve ayaklarında güçsüzlüğün oluştuğu bu güçsüzlüğü boyna doğru ilerlediği belirtildi. Sosyal güvencesi ile bazı sorunlar vardı ve biz tüm riskleri kabul ederek hastamızın biran önce tedavisine kavuşturmak için yatışla ilgili sorunları üzerimize alarak hastayı bir an önce ameliyata aldık. Bize geldiğinde ayakları ve kollarında hiçbir şekilde hareket yoktu. Boyun omuriliğini basan, sıkıştıran ve beslenmesini bozan geniş tabanlı bir tümör vardı. Normalde bu tür ameliyatlarda kemikler çıkarılıp arka taraflara platinler konularak oradaki kitle total çıkarılır" dedi.

"Ameliyatın olduğu akşam yürümeye başladı"

Hastanın ameliyat sonrası ayak ve kollarında hareketlenmeler yaşandığını akşam olunca da yürüdüğünü söyleyen Dr. Altun, "Hastamızı gecenin bir yarısında acilen ameliyata aldık ve omurilik kemiklerini ve tümörü tamamen çıkarttıktan sonra omuriliğin rahatladığını ve kanlanmaya başladığını gördük. Bununla beraber hastanın omurgasında kayma olmaması için omuriliğin arkasındaki kemikleri özel bir madde ile bağlantıyı sağladık. Ameliyat sonrası hastamızda herhangi sorun olmadı. Ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir saat sonra ayaklarında hareketlenme geldi. ikinci saatte elini ayağını hareket ettiğini gördük. Hatamız o gün akşam yürüttük. Yürümesinde de sorun olmayan hastamızı ertesi gün kendisini yürür vaziyette taburcu ettik. Takiplerimizde de herhangi bir omurgasında kayma ve basınç söz konusu değil, günlük hayatını rahat bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Hastalığı nedeniyle artık kendisini ölü olarak adlandırılan ve yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ifade eden hasta Murat Ardahan, "Benim boynumda tümör vardı. Kollarım, ayaklarım ve boynum hatta konuşmamda bile sorunlar yaşamaya başladım. Bana göre ben yüzde yüz bitmiştim. Bir çok hastaneye hatta şehir dışındaki hastanelere de gittim ama kimse kabul etmedi. Sağ olsunlar bu hastanede dar vakitte ameliyata aldılar ve sağlığıma kavuştum. Ameliyattan hemen sonra ayaklarım ve ellerim oynamaya başladı. Hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı
Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı
Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı
Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı

Akademi Hastanesi, Kahramanmaraş, Ardahan, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak Son dakika: Türkiye'den KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje! 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli Fenerbahçe'nin star futbolcusu Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Tersane işçisi intihar etti, cansız bedenini eve giren babası buldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Arazi sulama kavgasında kurşunlar konuştu, baba ile oğul hayatını kaybetti! Görgü tanığı diğer evlat gözyaşlarına boğuldu Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Polonya, Türkiye'den 24 SİHA satın alacak Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Takım arkadaşıyla benden daha fazla yatakta vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Takım arkadaşıyla benden daha fazla yatakta vakit geçirdi         
15:51
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan uyarılar peş peşe geldi         
15:42
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin evinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi Bahçesini mezarlığa çevirmiş! Cinayetle suçlanan eski polisin evinden çıkan cansız beden sayısı 24'e yükseldi         
13:22
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım         
12:16
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak         
11:24
"Geçen yılki hataları tekrarlamayalım" diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi         
11:04
"Otomotiv üssü" Bursa'dan 4 ayda 90 bine yakın otomobil ihraç edildi         
11:03
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 15:58:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement