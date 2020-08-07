Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut heyecanı

Fenerbahçe , teknik direktörlüğe getirdiği Erol Bulut ile yeni sezonda bembeyaz bir sayfa açmak istiyor. 45 yaşındaki Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde tek hedef bu yıl başarıyı yakalamak. Ali Koç 'un başkanlığı döneminde futbolda henüz taraftarlarını mutlu edemeyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor 'daki performansıyla dikkat çeken Erol Bulut'a devretti. Sarı-lacivertli formayla 1995-1999 yılları arasında ter döken ve 4 yılda biri lig şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa kazanan Bulut ile Fenerbahçe bembeyaz bir sayfa açmak arzusunda. Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerinden olan Bulut; hırslı, çağdaş ve genç olmasının yanı sıra elde ettiği başarılar ve hedeflerini sonuna kadar kovalayan yapısıyla taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Yönetimin; camianın içinden gelen ve beyefendi kişiliği ile kulüp değerleriyle örtüşen Bulut tercihinde, modern çağa uygun, futbol biliminin tüm donanımlarını kullanan, teknik-taktik konularında sürekli gelişime açık bir strateji uygulaması da en önemli faktörler arasında bulunuyor.BULUT KOLLARI SIVADITeknik adam olarak kariyerinde ilk şampiyonluk kupasını ilk göz ağrısı Fenerbahçe ile kaldırmak isteyen Erol Bulut hemen kolları sıvadı ve yol haritasını çizmeye başladı. İmzadan önce Başkan Ali Koç ve yönetim ile kadro için istişarelerde bulunan Bulut, yeni yapılanma ile birlikte Fenerbahçe'yi Avrupa 'da da layık olduğu seviyelere yükseltmek istiyor. Bu noktada genç çalıştırıcının özellikleri hem kendisi hem de kulübü için büyük avantaj olarak görünüyor.FENERBAHÇE TARAFTARININ BENİMSEDİĞİ TARZAntrenman metodları, rakip analizleri, geliştirdiği yöntemler, çağı yakalayan ve kendini geliştiren bir isim olmasıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çeken Bulut, futbol altyapı eğitimini Almanya 'da aldı. Uygulanan birçok antrenman metodolijisinin artık geride kaldığı saptamasını yapan Bulut, her geçen gün takip ettiği ve çalışmalarına adapte ettiği yeni metotlarla da gittiği takımlarda fark yarattı. Kompakt oyun anlayışını benimseyen Bulut, öğrencilerine topu kazandıklarında rakip kaleye dikine ve etkili bir şekilde hücum stratejisini uygulatıyor. Savunma stratejisi olarak ön alanda baskıyı tercih eden Bulut'un tarzı taraftarların Fenerbahçe'den beklediği oyun yapısı ile örtüşüyor.ALANYASPOR İLE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKErol Bulut özellikle geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile yakaladığı istatistiksel başarılarla adından söz ettirdi. Ligi 57 puanla 5'inci bitiren, Ziraat Türkiye Kupası 'nda da finale çıkan Bulut'un öğrencileri, 194 şut ile Süper Lig'in rakip kaleyi en çok yoklayan ekibi oldu. Bulut'un ekibi, kalesinde Fenerbahçe'den sonra 360 rakamı ile en az şut gören ikinci takım olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan Bulut, büyük önem verdiği varyasyon ve duran top çalışmaları ile takımını hücumda etkin kıldı. Alanyaspor, geçen sezon duran toplardan bulduğu 13 golle bu alanda en çok gol kaydeden 2'nci takım unvanını kazandı. Alanyaspor'un lige damga vuran bir diğer istatistiği ise 19 gol ile atak oyunda kalesinde ligin en az gol gören takımı olmasıydı.İLETİŞİM FAKTÖRÜ

Erol Bulut'un başarısında futbolcularıyla kurduğu iletişimin de etkisi büyük. Oyuncularının karakterlerini iyi analiz eden Bulut, futbolcularına yaklaşımıyla onlardan en iyi verimi alırken takımda arkadaşlığı da üst seviyeye çıkarıyor. Bulut, ayrıca, etkin seviyede yaptığı rakip analizlerini oyuncularına ideal süreli toplantılarla onları sıkmadan aktarıyor.

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