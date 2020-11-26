Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı
26.11.2020 10:23
Son dakika haberine göre Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçiren kaleci Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçiren kaleci Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 31 yaşındaki file bekçisinin salonda çalışmalara başladığı belirtildi.
Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.
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