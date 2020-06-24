Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gruplar halinde oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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