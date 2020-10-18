Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

18.10.2020 19:21
Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takım da son oynadıkları lig maçındaki ilk 11'lerinde üçer değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe- Fenerbahçe maçında her iki takım da son oynadıkları lig maçındaki ilk 11'lerinde üçer değişikliğe gitti.

Ligde ilk 4 haftada aynı ilk 11'le mücadele eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın bugün sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu.

Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme ilk 11'de müsabakaya başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Pelkas ilk kez mücadele etti.

Nevzat Güzelırmak unutulmadı

Geçen hafta vefat eden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için tribünde pankartlar yer aldı.

Güzelırmak'la yakın zamanda hayatını kaybeden eski futbolcu Halil Kiraz'ın bir otomobilin içindeki yer aldığı resmin altına "Sen de gülümse bizlere şanlı şerefli Göztepe" yazıldı.

Başka bir pankartta ise Nevzat Güzelırmak'ın daha önce söylediği "Bütün hayatımız helali hoş olsun Göztepe'yi temsil etmekle geçti." ifadesiyle resmi yer aldı.

Karşılaşmadan önce Güzelırmak ve Kiraz için hazırlanan videolar skorborddan yayınlandı, Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada da localarda taraftarlar yerlerini aldı.

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor

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