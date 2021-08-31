Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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