Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.