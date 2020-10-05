Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler böylece uzun zamandır istediği skorer kanat arayışını tamamlamış oldu.
Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.
-İHA-
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:37 - Kaynak: İHA
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