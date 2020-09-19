Son Dakika | Feray Şahin ölümünün 3'üncü yılında anıldı - Son Dakika

Son Dakika | Feray Şahin ölümünün 3'üncü yılında anıldı

Son dakika habere göre - Feray Şahin ölümünün 3'üncü yılında anıldı Mersin'de 3 yıl önce kaldığı evde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Feray Şahin, ölümünün 3'üncü yılında Gaziantep'te anıldı.

- Feray Şahin ölümünün 3'üncü yılında anıldı

GAZİANTEP - Mersin'de 3 yıl önce kaldığı evde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen Feray Şahin, ölümünün 3'üncü yılında Gaziantep'te anıldı.

Anma etkinliği Gaziantep Yeşilsu Parkında gerçekleşti. Mersin Toros Üniversitesi iç mimarlık bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, Fatih Burak Aykul tarafından ateş edilerek öldürülmüştü. Olay sonrası Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Fatih Burak Aykul, taksirle adam öldürme suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası almış, tutuklu bulunduğu süre zarfı göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

Karara tepki gösteren Gaziantep Demokratik Kadın Platformu anma töreninde basın toplantısı düzenledi.

Feray Şahin için adalet istediklerini belirten Gaziantep Kadın Platformu, "Bugün, 23 yaşındaki Feray Şahin'in, Mersin'de üniversite son sınıfta okurken yaşadığı evde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından katledilişinin 3'üncü yıl dönümü. Feray'ın ailesi ve kadın örgütleri tam 3 yıldır öldürülen Feray için adalet arıyor. Tıpkı öldürülen diğer kadınların yakınları gibi. Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde yaşadığı evde öldürülen Feray'ın katili duruşmalarda Feray'ın arkadaşı olduğunu iddia etmiş olmasına rağmen ne Feray'ın ailesi ne akrabaları ne komşuları ne de okul arkadaşlarından hiç kimse tarafından tanınmamaktadır. Katil bu iddiasını ispatlayacak somut tek bir delil sunamamıştır. Katil, cinayeti işledikten sonra delillerin önemli bir kısmını yok ederek, cinayete kaza süsü vermiş ve yalanlarıyla mahkemeyi yanlış yönlendirmiştir. Soruyoruz gerçek adalet nerede? Türkiye'de her yıl ortalama 450 kadın öldürülüyor. Bunun en önemli sebebi ise iktidarın kadın politikaları, erkek egemen yargı ve cezasızlıktır. Mahkemelerde çıkan ödül gibi cezalar, katillere cesaret veriyor, kadın cinayetlerinin artmasına yol açıyor. Takım elbise giydiği için indirim alan, serbest kalan erkekler, gözünü kırpmadan kadınları acımasızca öldürmeye devam ediyor. Erkekler bu cesareti "haksız tahrik indirimi" uygulayan adalet sisteminden alıyor. Çünkü sonuçta kadınlar değil, katiller korunuyor. Kadına yönelik şiddete karşı etkili politikalar üretilmiyor. Hükümet, ilgili bakanlar, yargı bu konuda somut adımlar atmıyor, sorumluluk almıyor. İnsan öldürmenin kazası mı olur? İnsan öldürmenin iyi hali mi olur. İnsan öldürmenin bahanesi mi olur? Katiller cinayetin üzerini örtmek için çok rahat yalana başvuruyor. "Sevgiliydik, karımdı, aldatıyordu, geçim sıkıntımız vardı" gibi bahanelerle erkek yargıya sığınıyorlar. Yeter artık diyoruz. Kadın cinayetlerini önleyici politikalar geliştirilsin ve şiddeti önlemeye dair var olan yasalar uygulansın. Kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilsin. Katiller değil, kadınlar korunsun. Cinayeti, şiddeti, tacizi meşrulaştırmayın. Yaşanan cinayetlere sessiz kalmayın. Bizler yaşamak istiyoruz. Yeter artık Duygu'lar, Sezay'lar, Feray'lar öldürülmesin. Fatih Burak Aykul Tutuklansın. Feray Şahin için Adalet" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından anma töreni sona erdi.

Son Dakika | Feray Şahin ölümünün 3'üncü yılında anıldı

Gaziantep, Mersin, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Feray Şahin ölümünün 3'üncü yılında anıldı - Son Dakika

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