Son dakika haberleri: Fernando Alonso trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fernando Alonso trafik kazası geçirdi

12.02.2021 00:03
Son dakika haberleri: Fernando Alonso trafik kazası geçirdi, System.String[]

Son dakika haberine göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, trafik kazası geçirdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, trafik kazası geçirdi.

Takımı Alpine'den yapılan açıklamada, İsviçre'de bisiklet sürerken trafik kazası geçiren 39 yaşındaki pilotun bilincinin açık olduğu ve yarın sabah detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

Formula 1'e iki yıl aranın ardından bu sezon Renault'un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Fernando Alonso trafik kazası geçirdi - Son Dakika Spor


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