Muğla'da 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

MUĞLA'da 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, Fethiye Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 2 memur dahil 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Fethiye ilçesinde 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına karıştıkları ileri sürülen, aralarında belediyenin çeşitli birimlerinde çalışanların da bulunduğu şüphelileri 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda; Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıtalar A.A., M.G. ile Z.Ç., itfaiye şefi A.A.K., Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli A.S., belediyeden emekli S.K.'nin yanı sıra Z.Ç., B.K. ve M.D., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda evrak da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden zabıta A.A., İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli A.S. ile belediyeden emekli S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.