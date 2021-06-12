Son dakika haberleri... Fethiye'de görev yapan polis memuru müzik tutkusuyla meslektaşlarına da moral oluyor - Son Dakika

Muğla'da 31 yaşındaki polis memuru İsmail Karaman, mesaisinin ardından günün stresini çaldığı saz ve söylediği türkülerle atıyor, meslektaşlarını motive ediyor.

Annesinden dinlediği türkülerle küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Karaman, kendi çabasıyla saz çalmayı öğrendi. Çocukluk hayali polisliğe 11 yıl önce başlayan Karaman, ilk görev yeri İstanbul'un ardından Hakkari'ye, son olarak da Fethiye'ye tayin edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı yunus timlerinde görevli Karaman, gün boyu vatandaşın huzur ve güvenliği için ter döküyor. Mesai arkadaşlarının isteği üzerine zaman zaman sazını emniyete getiren Karaman, görev sonu sazı ve sözüyle meslektaşlarını dinlendiriyor.

"Bir nebze olsun stresimizi atmış oluyoruz"

Karaman, AA muhabirine, mesleğini 11 yıldır gururla sürdürdüğünü söyledi.

Müziğe olan tutkusunun küçük yaşlarda annesinin ev işlerini yaparken söylediği türkülere eşlik ederek başladığını, sonra kendini geliştirdiğini anlatan Karaman şöyle konuştu:

"Memleketim Çankırı'da da mahalli sanatçılar meşhurdur ve türküler çok sevilir. Örneğin Neşet Ertaş bizim orada çok fazla dinlenir. İç Anadolu'dan aldığım ilhamla elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazen arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ben çalıyorum, onlar eşlik ediyor. Bir nebze olsun stresimizi atmış oluyoruz. Görevimin yanı sıra söylediğim çaldığım eserlerle arkadaşlarımı memnun etmeye çalışıyorum."