Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Ozan Keşkek idaresindeki 34 DDJ 139 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Kargı Kavşağı'nda, Kübra Kargın yönetimindeki 48 ACT 035 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kargın, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kargın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Fethiye'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika