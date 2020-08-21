Fethiye'de orman yangını

Ekiplerin müdahale ettiği yangına havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale edilemiyor

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saat 22: 00 sıralarında başlayan yangın hızla ilerliyor. Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını

sürdürüyor.

Yangın saat 22: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Mevkiinde başladı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman yangını Söndürme Ekipleri ve İtfaiye ekipleri müdahale etti. Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangında alevler bölgede bulunan bir otele yaklaştı. Bu arda otel çalışanları da alevlerin otele sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ederken, bölgeye destek için çeşitli kurumlara ait iş makineleri de sevk edildi.