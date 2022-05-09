Son dakika haberleri | Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı

09.05.2022 10:05
Son dakika haberleri | Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı öne sürülen Alman turist gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı öne sürülen Alman turist gözaltına alındı.

Foça Mahallesi Selim Günday Caddesi'ndeki otelin odasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Otel sahibi ile odada kalan ve yangını çıkardığı öne sürülen Alman turist arasında arbede yaşandı.

Polis ekibince gözaltına alınan turist, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı - Son Dakika
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