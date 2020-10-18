Son dakika haberleri! Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Fethiye ilçesinde Akarca Mahallesi Yerguzlar Cadddesi'nde park halindeki 48 K 9863 plakalı otomobili çalıştıran sürücü, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü, motor kısmına sıkışan kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Yaramaz kedi daha sonra sokağa salındı. - MUĞLA

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