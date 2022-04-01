Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu

01.04.2022 20:32
Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Çatalarık Mahallesinde ikamet eden C.K. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi alındı. Bahse konu adreste KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen ve farklı madenlerden imal edilmiş 46 adet sikke, 1 adet mızrak ucu, 1 adet yengeç fosili, 1 adet biblo ve 2 adet çivi olmak üzere toplam 51 parça tarihi eser ele geçirildi. - MUĞLA

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Jandarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Fethiye'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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